Il tè migliora le funzioni cognitive

Il tè, sia nero che verde, ha molte benefiche proprietà. Ora, alcuni scienziati di Singapore sostengono che faccia anche bene al cervello e migliori le funzioni cognitive. Ma, come sempre, non tutti la pensano allo stesso modo.

Fa bene o no?

A ritenere che il tè migliori le funzioni cerebrali è un gruppo di scienziati della National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine. Secondo loro e lo studio pubblicato sul Journal of Nutrition, Health and Aging, il tè può abbassare in modo significativo, ovvero del 50%, il rischio di deterioramento cognitivo negli anziani. Specie se bevuto regolarmente. Se poi si è a rischio Alzheimer, perché portatori del APOE e4 gene (apolipoprotein E), il rischio è addirittura ridotto dell’86%. Per cui, sempre secondo gli scienziati in questione, il tè fa più che bene.

Le sostanze ‘bioniche’

A detta del professor Feng Lei, della già citata università, sono i composti bioattivi presenti nelle foglie di tè – tra cui catechine, teaflavine, tearubigine e L-teanina – che hanno un potenziale antinfiammatorio e antiossidante che crea questo grande beneficio a lungo termine. Queste, insieme ad altre proprietà bioattive proteggono il cervello dai danni vascolari e dalla neurodegenerazione. «I nostri risultati hanno importanti implicazioni per la prevenzione della demenza – ha spiegato Lei – […] Il tè è una delle bevande più consumate al mondo. I dati del nostro studio suggeriscono che una misura di stile di vita semplice e poco costosa, come bere tè giornalmente, può ridurre il rischio di una persona per lo sviluppo di disturbi neurocognitivi in ​​età avanzata». Alcuni esperti però ritengono che non basti una tazza di tè al giorno per prevenire con certezza la demenza o altri disturbi cognitivi ma, d’altronde, di certo non c’è mai nulla a questo mondo.