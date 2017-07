Auricolaria: il fungo che tonifica il cuore e riduce il rischio di cancro

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente aumento dell’utilizzo della micoterapia, ovvero di cure a base di funghi. Come sempre, anche questa pratica è stata direttamente importata dalla medicina antica, specie quella asiatica che molti esperti ritengono essere l’unica e vera patria delle conoscenze attuali. L’auricolaria è fungo molto particolare che, a differenza di altri che si usano in terapia, è anche commestibile.

Perché si chiama Auricolaria?

Il fungo prende il nome dalla terminologia antica utilizzata nei Paesi asiatici: mù ér, per esempio, era il nome che gli avevano dato i Cinesi e significa orecchio di legno, mentre in Vietnam era l’orecchio di gatto o nâm tai mèo.

La leggenda: Una leggenda narra che il fungo Auricolaria divenne di questa forma dopo che l’apostolo che ha tradito Gesù – Giuda – si impiccò sull’albero in cui crescevano i funghi. Non a caso oggi viene anche chiamato orecchio di Giuda.

Ottimo anche in cucina

Come detto, è uno dei pochi funghi usati in terapia che ha una consistenza tale da renderlo commestibile. Ma è completamente diverso dai nostri funghi: se al momento dell’essiccazione può sembrare un fungo qualunque, una volta messo in acqua noteremo la sua consistenza gelatinosa: difatti si usa anche per addensare alcune salse. All’estero viene anche chiamato Jelly Fungus.

Da sempre usato in medicina Cinese

Il fungo Auricolaria, riscoperto solo oggi dalla medicina alternativa occidentale, pare svolgere preziosi effetti stimolanti il sistema immunitario e tonificanti del sistema cardiovascolare. Ma non solo: secondo recenti studi soleggerebbe un’azione fluidificante sanguigna molto simile alla nota Aspirina.

I mille usi dell’Auricolaria

Secondo alcune teorie, il fungo Auricolaria potrebbe prevenire la formazione di placche aterosclerotiche, rinforzare i vasi sanguigni, ridurre il rischio di flebiti, infarto e angina pectoris. Pare essere un antiaggregante piastrinico che non causa, però, emorragie alla stregua di un farmaco di sintesi. Anzi, la medicina tradizionale cinese ritiene che sia un valido rimedio per ridurre le emorragie, il sanguinamento di emorroidi e dell’utero. Infine, ha un effetto lipidemizzante attivo anche contro la steatosi epatica.

- Cosa contiene il fungo Auricolaria

- Adenosina

- Betacarotene

- Calcio

- Ferro

- Magnesio

- Minerali

- Polipeptidi

- Polisaccaridi

- Potassio

- Rame

- Silicio

- Vitamine del gruppo B1, B2 e B3

Un ottimo antiossidante

Recenti ricerche hanno messo in evidenza il ruolo antiossidante del fungo Auricolaria, che pare essere in grado di riparare i danni al DNA riducendo al minimo il rischio di malattie degenerative.

Contro il mal di gola

Si dice che l’Auricolaria sia anche un rimedio efficace per il mal di gola. Secondo la dottrina delle signature, infatti, il fungo ha un’estrema somiglianza con le pieghe che si trovano nella nostra gola. La medicina popolare, per tale motivo, lo utilizzava contro le infiammazioni facendolo bollire nell’aceto o nel latte.

Un antitumorale

Alcuni composti contenuti nel fungo pare siano fortemente attivi contro le cellule cancerogene, in particolare su quelle che causano il cancro gastrico. Probabilmente ciò è dovuto alle sue virtù riparatrici del DNA.

