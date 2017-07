Bambini ansiosi e timorosi? Per loro ci vuole Agrimony

E’ un fiore tipico dei mesi caldi. L’agrimonia è la pianta solare per eccellenza, ed è proprio questo il messaggio che infonde nei bambini che lo utilizzando secondo il sistema ideato da Edward Bach.

Se avete la fortuna di passare per uno dei tanti prati incolti della nostra Penisola in questo periodo, non potrete fare a meno di notare le splendide macchie di colore date dall’Agrimonia. Il colore è così vivo intenso che ridona la voglia di vivere già solo a guardarlo. Non a caso è il rimedio principe per i bambini che si sentono costretti, intrappolati dalle loro stesse paure, che tolgono la loro innata gioia di vivere.

Meno ansia e depressione

Agrimony, il rimedio floreale ideato da Edward Bach e tutt’ora in uso ai giorni nostri, infonde nel bambino gioia e serenità, riducendo ansie, depressione, paure e angosce. Tant’è vero che è anche indicato nei bambini affetti da tic nervosi e disturbi alimentari.

Il fiore che aiuta ad accettarci per come siamo

Uno dei più grandi dilemmi dell’umanità è il riuscire ad accettarsi per quello che si è. Purtroppo un tempo questo era un problema e una prerogativa degli adulti. I tempi però sono cambiati e bambini e adolescenti cominciano a sentire stretta la propria vita fin dai primi anni di consapevolezza. Già ai tempi della scuola elementare, infatti, emergono differenze e discriminazioni che vanno a intaccare la salute psicofisica di un individuo. Agrimony ci aiuta a smettere di cercare di voler essere per forza come gli altri ci vogliono, a dover necessariamente indossare la maschera dell’uniformità e, soprattutto, a non dare a chi ci sta intorno il potere di ritenere importante il loro giudizio.

Una nuova vita

Il fiore di Bach Agrimony offre perciò al bambino e all’adolescente – volendo anche all’adulto – una nuova opportunità di vita. Quella di mostrarsi agli altri esattamente come si è: senza veli e diversi dagli altri come è giusto che sia. Ognuno di noi è un individuo autentico e unico ed è proprio per questo che è un bambino speciale.