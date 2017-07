Acqua aromatizzata, la soluzione estiva rinfrescante e detox

D’estate si fa sentire più che mai la sete e la voglia di rinfrescarsi. Spesso però si commette l’errore di rivolgersi alle bibite zuccherate o anche ‘light’. Niente di più sbagliato, affermano gli esperti, i quali ricordano che lo zucchero (ma anche i dolcificanti) è nemico della salute. Cosa c’è dunque di meglio che della semplice acqua? Quella aromatizzata.

Sgonfi e in forma

Il rischio di bere troppe bevande è anche quello poi di sentirsi gonfi e appesantiti. Se questo è il problema, ecco arrivare la soluzione: l’acqua aromatizzata al finocchio. Anziché preparare il solito decotto, per l’acqua aromatizzata è sufficiente aggiungere uno-due cucchiai di semi di finocchio a un litro di acqua a temperatura ambiente. La si lascia così per tutta una notte e poi, il giorno dopo, dopo averla filtrata si può bere (anche fresca). Il risultato è assicurato: meno gonfi – specie nella pancia – e appesantiti. In più si digerisce meglio.

Ma non solo: l’acqua aromatizzata al finocchio aiuta a perdere peso, poiché controlla l’appetito, previene i morsi della fame e accelera il metabolismo. Purifica il sangue e depura l’organismo. Limita il bisogno di assumere caffeina. Favorisce il sonno, stimolando la produzione naturale di melatonina.

Colesterolo sotto controllo

Altra acqua aromatizzata dalle proprietà benefiche è quella di coriandolo. Per preparala occorrono due cucchiaini di semi e mezzo litro di acqua fredda. Fare bollire per una quindicina di minuti a fuoco basso. Spegnere il gas, filtrare e lasciare raffreddare. Bere un bicchiere al mattino a digiuno per ottenere il massimo dei benefici. Se si vuole si può dolcificare con miele. L’acqua aromatizzata al coriandolo aiuta chi ha problemi di diabete (occhio però al miele), di tiroide e di obesità o sovrappeso. Fa bene allo stomaco e favorisce la crescita dei capelli. Stimola il sistema immunitario e mantiene sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

L’elisir di giovinezza

Un’altra acqua aromatica con grandi virtù, specie anti-age o antinvecchiamento è quella di zenzero. Si prepara facendo bollire in una tazza d’acqua fredda due pezzetti di radice di zenzero. La si lascia così per una decina di minuti, si spegne il gas e si lascia raffreddare. Si può bere così o con l’aggiunta di un po’ di miele.

L’acqua aromatizzata di zenzero è perfetta per lenire l’infiammazione e i dolori. È un rimedio antinausea (magari dovuta al viaggio). È anti-age perché ha un effetto antiossidante contro i radicali liberi.