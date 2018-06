BARCELLONA – Il Gran Premio di Catalogna, ovvero una delle gare di casa per la Honda. Non tanto per il marchio delle Ali, di chiara origine giapponese, quanto perché i suoi due piloti, Marc Marquez e Dani Pedrosa, sono nati entrambi proprio nei dintorni di Barcellona. Dunque un motivo in più per voler ben figurare nell'appuntamento di questo fine settimana, che proprio i due portacolori del costruttore di Tokyo ci presentano in questo video, a partire dal circuito che ospiterà la gara, quello del Montmelò, che si presenta riasfaltato e modificato per questa edizione.