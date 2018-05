SCARPERIA – Dennis Foggia si sente prontissimo per il suo Gran Premio di casa al Mugello, ancora di più perché a spingerlo forte è la volontà di riscatto dopo un inizio di Mondiale Moto3 decisamente complicato. «Qui si respira aria di casa ed è sempre bello – racconta il pilota del team Sky Vr46 ai microfoni del Diario Motori – Speriamo che il weekend andrà bene, io cercherò di fare del mio meglio e di lavorare molto sodo con il team, come stiamo facendo sempre. Specialmente la prima gara non è stata facilissima, poi nella seconda ero lì ma sono scivolato, alla terza ho avuto un problema durante la corsa. A Le Mans, invece, abbiamo incontrato delle difficoltà per tutto il weekend e non è stato semplice sistemarlo, ma dai test che abbiamo svolto a Barcellona sembrerebbe che sia stato risolto. Qui daremo comunque il nostro 100% e vedremo come andrà».

Circuito da scoprire

Proprio le difficoltà incontrate in questo travagliato esordio della sua carriera nel Motomondiale stanno però contribuendo a farlo crescere: «Sì, già nel Cev avevo fatto molto bagaglio e me lo sono sicuramente riportato qui. Comunque mi sento un po' più cresciuto a livello tecnico, nel modo di lavorare con il team, e di questo sono contento. Ma c'è ancora molto da imparare». Paradossalmente, pur essendo l'appuntamento casalingo, per Dennis comunque questa è una pista poco conosciuta: «Qui ci ho girato, ma cinque anni fa, quindi rientrando in pista potrei incontrare delle difficoltà. Non lo so, non voglio aspettarmi niente».