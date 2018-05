JEREZ DE LA FRONTERA – La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera ha riservato un verdetto piuttosto chiaro: «La sostanza è che le Honda vanno molto forte: i migliori tempi sono di Cal Crutchlow davanti a Dani Pedrosa – racconta il nostro Paolo Beltramo – Poi ci sono Johann Zarco, Andrea Iannone e Marc Marquez: soltanto quinto ma perché è scivolato, senza farsi niente come al solito, e non ha fatto in tempo a tentare il giro veloce. Era importante perché si temeva pioggia, invece è piovuto, e anche forte, solo dopo che il programma era finito: quindi vedremo domani come sarà gommata la pista».

M1 in ritardo

L'umore in casa Yamaha è invece il più nero dei top team: «Valentino Rossi per un pelo, per il momento, è direttamente nella fase finale delle qualifiche: ma non è soddisfatto – conferma Paolone – Aveva la faccia preoccupata: è vero che qui la Yamaha non è venuta a provare, al contrario degli altri, e questo è uno svantaggio, ma anche il maggior margine di miglioramento che hanno domani non è sufficiente ad annullare i problemi. Al contrario dei piloti Honda, di Iannone e di Zarco, come ovviamente dimostrano anche le posizioni. Jerez è una pista tipicamente europea: più stretta, corta e tortuosa; caratteristiche fondamentali, perché i prossimi circuiti saranno più simili a questo. E siccome è difficile superare e si rischia di perdere un sacco di tempo già dal primo giro, è molto importante partire davanti, nelle prime due file».