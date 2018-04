AUSTIN – Uno specialista del Gran Premio delle Americhe come Marc Marquez, che sulla pista di Austin è imbattuto da quando ci si corre in MotoGP, non poteva esimersi dall'accettare una sfida tipicamente texana: quella del rodeo. E così stavolta, a sfidare i cavalli di potenza della sua moto è stato un cavallo vero e proprio, con quattro zampe. Lo scontro è avvenuto al Dripping Springs Ranch, su una pista di barrel racing, una specialità che prevede di completare un percorso, girando attorno a tre barili, nel tempo più rapido possibile.

Due specialisti contro

Il pilota spagnolo lo ha affrontato con una Honda Crf450 da motocross, mentre a confrontarsi con lui è stato il cavallo Gatsby, cavalcato dalla professionista Jackie Ganter, una delle star emergenti di questo sport nonché miglior debuttante dell'anno femminile nel 2015. A vincere questa inedita competizione tra due ruote e quattro zampe è stata la moto, ma di poche frazioni di secondo...