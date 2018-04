ROMA – Roma si prepara alla gara di Formula E, il campionato dei bolidi elettrici che si terrà per le vie della città sabato 14 aprile 2018, portando per la prima volta tra i monumenti della Capitale italiana l'energia delle monoposto internazionali. Con un tracciato di 2,7 km, il circuito cittadino romano è uno dei più lunghi e spettacolari della stagione, il che significa maggiori e appassionanti sfide ruota a ruota per tutti. L'Italia è rappresentata dal pilota Luca Filippi. S'inizia alle 8 con le prove libere, alle 12:45 la pole e alle 16 la gara vera e propria, seguita dalla premiazione alle 17.05.

Le parole dell'organizzatore

«Sarà un grandissimo spettacolo, Roma è pronta. Abbiamo sistemato un po' le strade, ma Roma è una città fantastica che è sempre pronta. Noi siamo grandi fan di Roma. C'è un grande interesse in tutta la città e siamo convinti che sarà un grande spettacolo», ha detto il fondatore e amministratore delegato di Formula E, Alejandro Agag, in occasione di una conferenza stampa con Enel, a pochi giorni dalla gara.

(Fonte: Askanews)