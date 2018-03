MARANELLO – Un collaudatore d’eccezione per la nuova Ferrari 488 Pista: Valentino Rossi. Il campione della MotoGP, reduce dal terzo posto nel Gran Premio inaugurale della stagione 2018 in Qatar, è stato in visita a Maranello e non ha perso l’occasione di provare l’ultima vettura del Cavallino rampante. Sul circuito di Fiorano, il Dottore ha scatenato i 720 cv del nuovo V8 biturbo dimostrando ancora una volta le sue qualità di pilota anche sulle quattro ruote.