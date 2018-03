Montezemolo ricorda Frizzi: «Era il primo a festeggiare la Ferrari»

ROMA – «Fabrizio era sempre il primo a telefonare e a fare i complimenti con il sorriso per le vittorie della Ferrari, io sono vicino con molto affetto alla piccola Stella e a sua moglie che in questo periodo è stata eccezionale». Così, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon ed ex numero uno della Rossa di Maranello, ricorda Fabrizio Frizzi alla camera ardente alla sede Rai di viale Mazzini a Roma. Il conduttore tv scomparso è stato sempre un protagonista di primo piano e volto della campagna della Fondazione, oltre ad essere stato un grande appassionato di motori.

(Fonte: Askanews)