MILANO – Curiosità e mistero hanno accompagnato chi, fra sabato e domenica, si è imbattuto nel «like gigante» esposto in piazza XXV aprile a Milano, nei pressi di Porta Garibaldi. Una statua alta nove metri (dalla forma del tipico pollice all’insù del linguaggio social) accompagnata dal messaggio «L’importante nella vita è avere like»: una scritta provocatoria che sui social network non è passata certo inosservata, generando dibattito e curiosità sul senso e sull’autore della statua. Inoltre, proprio nei pressi del pollice gigante, un totem interattivo permetteva ai passanti di esprimere la propria posizione sul tema dei «like», premendo semplicemente il pulsante del sì o del no. A discapito del ruolo sempre più influente che i social network hanno nelle nostre vite, a prevalere è stato il disaccordo: un dissenso che ha portato alla distruzione della statua, che tanto aveva incuriosito la città, svelandone il contenuto. Dal fumo è infatti uscita la nuova Bmw X2, che con il suo carattere urban ha espresso tutta la sua unicità e la sua voglia di essere fuori dagli schemi. Unicità che ha visto la Bmw X2 prendere posizione proprio contro la dipendenza dai «like», anteponendo l’importanza di essere se stessi a un mi piace sui social. La performance, firmata Bmw e ideata dall’agenzia M&C Saatchi, è stata l’evento di lancio dell’ultimo Sport Activity Coupé della famiglia X della casa di Monaco. Un’auto che, grazie alla sua personalità estroversa, si propone di rompere quegli schemi sociali che ci incatenano al concetto di «like» e alla sua spasmodica ricerca, finendo per diventare misura delle nostre relazioni sociali e del nostro essere. Un carattere cool e ribelle che reinterpreta i valori fondanti del marchio Bmw e che si rivolge a chi non ama percorrere binari prestabiliti ma è alla ricerca della propria autenticità.

Nata per rompere gli schemi

Sport Activity Coupé dalla doppia anima sportiva, la nuova Bmw X2 abbina ai volumi robusti di un Sav Bmw X le linee agili di un Coupé Bmw, esprimendo appieno l’indole X-ness: la capacità di generare emozioni estreme in chi la vede e in chi la guida. Il design di forte personalità e l’assetto sportivo delle sospensioni, permettono a Bmw X2 di aggiungere vivacità alle vecchie abitudini e portare il piacere di guida a livelli fino ad ora mai sperimentati in questo segmento di veicoli. Fortemente connessa con il mondo digitale, sulla nuova Bmw X2 è disponibile l’ultima versione dell’Infotainment System di Bmw gestibile con comandi vocali, touch o Bmw iDrive Controller, il Bmw Head-Up Display sul parabrezza unico nella sua categoria e l’app Bmw Connected+. Tanta tecnologia alla quale si aggiungono i sistemi Intelligent Driving e Intelligent Parking. La nuova Bmw X2 prevede quattro allestimenti funzionali alla nuova espressione di sportività di Bmw: Advantage, Business-X, M Sport e M Sport-X. La versione Business-X equipaggia la vettura con contenuti funzionali ed estetici, garantendo un equipaggiamento completo da tutti i punti di vista: sistema Multimediale da 6,5 pollici con navigatore, multimedia, telefonia, InfoVettura, ConnectedDrive e visibilità esterna con fari bi-Led con cornering lights e fendinebbia a Led, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Parking assistant. La versione M Sport è l’espressione della sportività Bmw, derivata dalla pista, con i fascioni paraurti più sportivi e dinamici. La versione M Sport-X rappresenta la novità assoluta. Se M Sport richiama il mondo delle corse, M Sport-X è ispirata ai rally. Infatti, M Sport-X con i fascioni paraurti che esaltano chiaramente il carattere off-road della Bmw X2, rappresentano un’importante innovazione all’interno della gamma X.