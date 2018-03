Beltramo: E chi si aspettava uno Zarco così perfetto?

DOHA – Prima qualifica della stagione 2018 di MotoGP, nel Gran Premio del Qatar, con risultato a sorpresa: «La pole position di Johann Zarco è stata inattesa, come il secondo posto di Marc Marquez – commenta il nostro Paolo Beltramo – Ci si aspettava Andrea Dovizioso, che ha un po' sbagliato i tempi dell'ultima uscita: è rimasto nel gruppo, poi non è riuscito a fare un giro perfetto. Ma Zarco è andato fortissimo, tanto da migliorare un record del giro che sembrava imbattibile, stabilito dieci anni fa da Jorge Lorenzo. Ha fatto una tornata perfetta, aveva dietro Marquez e un po' tutti, ma se ne è fregato, non c'era più tempo, ha tirato come una bestia e gli altri si sono un po' staccati, non sono riusciti a stargli dietro o a prenderlo come riferimento».

Ma in gara sarà diverso

Più indietro le Yamaha ufficiali, a partire da Valentino Rossi che è solo ottavo: «Non è riuscito a fare delle qualifiche perfette, ma sul passo gara, probabilmente, è messo meglio. Questa è una gara ancora da decifrare – prosegue Paolone – Ma, calcolando che Maverick Vinales è dodicesimo, ci sta che in queste prove la Yamaha non sia riuscita a dare il massimo. Peraltro Valentino è uno che ci mette quasi sempre abbastanza tempo per arrivare al massimo, e spesso il meglio lo dà in corsa: lui è una bestia da gara. Così come anche Marquez è d'accordo nel dire che quello che ha il passo migliore è Dovizioso, come hanno stabilito le ultime prove libere, più o meno all'ora in cui si disputerà la gara».