Beltramo intervista Campinoti: «Vogliamo il successo»

SANT'AGATA BOLOGNESE – Paolo Campinoti, team principal della Pramac, festeggia il quattordicesimo anno di matrimonio della sua squadra con la Ducati, con obiettivi sempre più alti: «Sicuramente si parte con un po' di aspettativa, il che non è sempre positivo – dichiara il patron della scuderia senese ai microfoni del nostro Paolo Beltramo – Però oggettivamente siamo abbastanza contenti ed è normale che ci si ponga l'ambizione di far meglio dell'anno scorso». E quando gli si chiede in cosa possa consistere questo miglioramento, dopo un'annata caratterizzata da due secondi e due terzi posti, la sua risposta è chiara e inequivocabile: «Una vittoria».