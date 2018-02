Beltramo intervista Martin: «Sono ancora più forte del 2017»

MODENA – Si presenta tra gli ovvi candidati al Mondiale Moto3 l'alfiere spagnolo del team Gresini Jorge Martin, che già aveva stupito alla sua prima annata sulla Honda dominando letteralmente le sessioni di qualifica di tutto il 2017 e chiudendo in bellezza con la vittoria di Valencia. «La scorsa è stata una stagione molto buona – racconta ai microfoni del nostro Paolo Beltramo – Purtroppo c'è stato anche un incidente, ma poi ci siamo ripresi tanto da vincere l'ultima gara, un risultato molto importante. Mi sto allenando tanto e, visti gli ultimi test, direi che siamo ancora più forti dell'anno passato. Sono molto carico in vista del GP inaugurale in Qatar. Lottare per il titolo? La gente lo dice, ma io non sono ossessionato, penso a dare il massimo gara per gara e poi vedremo cosa verrà alla fine dell'anno».