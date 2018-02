Beltramo intervista Di Giannantonio: «I test mi hanno caricato»

MODENA – Le aspettative del team Gresini in Moto3 sono inevitabilmente alte considerando i risultati dei primi test stagionali di Valencia e Jerez dove Fabio Di Giannantonio è risultato tra i più rapidi piloti in pista e dove soprattutto le sensazioni nei box sono state molto positive. «Siamo reduci dai primi test e le sensazioni sono state buonissime, quindi sono carico e ho voglia di fare – spiega il talentino italiano Diggia ai microfoni del nostro Paolo Beltramo – In più di un'occasione siamo già arrivati vicini alla vittoria, che finora ci è sfuggita, ma non la vivo come un'ossessione. L'unica cosa che mi aspetto è cercare di fare un bel lavoro, rimanere concentrato sulla messa a punto della moto e lavorare tanto con la squadra sui dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza».