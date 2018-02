Sale in auto una scala da 999 gradini!

HUNAN – 99 curve vertiginose e 999 ripidi scalini non hanno impedito alla nuova Range Rover Sport Phev di raggiungere, in prima mondiale, uno dei luoghi più spettacolari della Cina. Il primo performante Suv a propulsione benzina-elettrica è il primo veicolo a scalare i gradini che conducono all'arco di roccia conosciuto come la Porta del cielo. La sfida ha avuto inizio ai piedi della leggendaria Tianmen Mountain Road di 11,3 km (nota come la Via del Dragone). La Range Rover Sport P400e di serie ha affrontato l'impegnativo percorso con il pilota Jaguar al volante, e con il sistema Terrain Response 2 in modalità Dynamic. Raggiunta la sommità della strada il pilota di Formula E ha ottimizzato le regolazioni del Terrain Response per la seconda parte della sfida, scalando l'imponente gradinata di 999 scalini che conduce alla leggendaria Porta del cielo, grazie alla potenza combinata del propulsore Ingenium e della batteria. Ho-Pin Tung ha dichiarato: «Ho guidato una Formula E ed ho vinto una 24 Ore di Le Mans, ma questa è senza dubbio una delle sfide più impegnative che abbia mai affrontato. La Range Rover Sport Phev si è comportata brillantemente, infondendomi una completa fiducia lungo tutto il percorso montano e salendo senza sforzo fino alla Porta del cielo».

Con l'aiuto della tecnologia

Il nuovo sistema Phev garantisce alla Range Rover Sport un'autonomia che, a piena carica, raggiunge i 50 km con la sola propulsione elettrica, ma Ho-Pin Tung si è avvalso sia dell'avanzato motore Ingenium a benzina da 300 Cv, che dei 116 Cv del motore elettrico per superare rapidamente il tratto stradale del percorso. Il performante Suv ha allora dimostrato tutte le sue imbattibili credenziali all terrain scalando la gradinata che conduce all'arco naturale di roccia. Phil Jones, Land Rover experience expert, dichiara: «È stata la sfida più difficile che la Range Rover Sport abbia affrontato con la mia collaborazione, perché fin quando non siamo arrivati in vetta non potevamo dire con certezza che ce l'avremmo fatta. Raggiungendo la cima abbiamo convalidato, come mai prima, le fenomenali capacità della Range Rover Sport ibrida plug-in con una prima mondiale». La Dragon Challenge è la più recente di una serie di sfide vinte dalla Range Rover Sport, dopo il debutto del modello in una gara contro la nuotatrice due volte campionessa mondiale Keri-anne Payne e l'atleta di resistenza Ross Edgley, nel Devon, Regno Unito. Le precedenti imprese includono una cronoscalata record a Pikes Peak, USA, una traversata record del deserto di Rubʿ al-Khālī nella Penisola Arabica e la discesa del leggendario Inferno di Murren di 2.170 metri, in Svizzera.