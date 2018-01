Valentino Rossi rimette il casco del suo primo titolo... 20 anni dopo

SEPANG – Valentino Rossi torna in pista con l’originale design SoleLuna vent'anni dopo la vittoria del suo primo titolo mondiale. La grafica degli esordi della carriera del pilota di Tavullia sarà applicata al Pista GP R, casco di punta della gamma Racing Agv. Il marchio del gruppo Dainese, con la collaborazione di Aldo Drudi, storico disegnatore dei caschi del nove volte campione del mondo, ha sviluppato un’edizione limitata del Pista GP R che riprende fedelmente la livrea del casco indossato da Rossi nel 1997, ai tempi del suo primo alloro iridato: «È un casco bellissimo, sono onorato che Agv lo abbia riproposto perché riporta alla mente tanti ricordi e vittorie indimenticabili», queste le parole del Dottore, che indosserà l’esclusivo Pista GP R nel corso dei test invernali a Sepang.

Storia e progresso

Un grafica storica con un tocco di modernità. I grafici Agv e Drudi hanno rinnovato i colori di fondo: ora è il materiale della calotta, al 100% in fibra di carbonio, a prestare il fondo scuro per il lato che un tempo era verniciato di nero, mentre il giallo è ora fluo. Sulla mentoniera fa bella mostra di sé un logo disegnato appositamente per celebrare il ventennale dal primo campionato del mondo vinto da Valentino Rossi. Perfetta sintesi di protezione, performance e comfort, il Pista GP R è frutto degli Agv Extreme Standards. Un innovativo protocollo di design integrato che rivoluziona il metodo di progettazione e che permette di migliorare le performance del casco in termini di protezione da impatto, visuale periferica, design, peso, aerodinamica, ventilazione ed ergonomia. L’innovativo processo Agv Extreme Standards innalza il livello della tecnologia nella ricerca e sviluppo dei caschi e rappresenta una pietra miliare nei sistemi di protezione per la testa. Agv Pista GP R 20 Years Limited Edition sarà prodotto in 3 mila pezzi e sarà disponibile da febbraio 2018.