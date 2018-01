Beltramo: Il primo giorno che conta della MotoGP 2018

MILANO – I motori stanno per riaccendersi: «Domani mattina, prestissimo per l'Italia, comincerà la prima giornata importante di questa stagione di MotoGP 2018: l'inizio dei test con le squadre ufficiali a Sepang – racconta il nostro Paolo Beltramo – Hanno girato i collaudatori: Stoner ha impressionato, ma è anche vero che contro non aveva gli altri grandi, poi all'ultimo giorno è andato molto bene Pirro e sembra essere migliorata la Ktm. Ma le cose importanti cominceranno tra poche ore: finalmente si torna in pista». La massima attenzione in queste prove sarà rivolta soprattutto ad un aspetto tecnico: «Dice giustamente il nuovo team manager Honda Alberto Puig che la cosa più importante in questi primi test è azzeccare il motore, che poi non si può più modificare durante la stagione, mentre telaio, elettronica e carene, con più o meno limiti, si possono far evolvere».

Trattative e presentazioni

Intanto, dietro le quinte ferve il motomercato: «C'è innanzitutto la fretta di chiudere i contratti prima ancora che si inizi a correre, che è abbastanza assurda – prosegue Paolone – perché come diceva Brivio oggi alla presentazione del team Suzuki con Iannone e Rins, firmando i contratti così presto le valutazioni sono fatte sul 2017, non sul 2018. Io aggiungo: con quale spirito pilota e squadra possono andare avanti alla perfezione, senza nessuna ombra, se il portacolori dovesse andare via. Quindi aspettiamoci presto solo le conferme: probabilmente Rossi, probabilmente Marquez, altrimenti bisognerà aspettare un po' più in là». E oggi è stata svelata anche la nuova Suzuki Gsx-Rr: «Iannone ha detto che con Belen sta benissimo, gli dà equilibrio, e la moto dovrebbe essere venuta bene dopo le indicazioni arrivate durante l'anno scorso, soprattutto nel finale di stagione in crescendo. La stagione delle presentazioni sta per finire, quella del gas sta per iniziare: bene così».