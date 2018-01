Marquez: «Così mi preparo al nuovo Mondiale»

CERVERA – Marc Marquez ha vinto il suo sesto titolo, il quarto in MotoGP, solo nel novembre scorso, ma non per questo ha trascorso l'inverno seduto sugli allori. Sa di doversi presentare nella sua forma migliore anche al via della prossima stagione, per battere ancora Andrea Dovizioso, Maverick Vinales o Valentino Rossi. Ed è proprio l'impegnativo regime di allenamento che segue nel pre-campionato a dimostrare tutta la tenacia che spinge il 24enne verso il suo obiettivo di battere il record di Giacomo Agostini: otto titoli nella classe regina del Motomondiale.

Fitto programma

È da quando aveva undici anni che segue questa complessa tabella di marcia per la preparazione atletica, che combina lavoro in palestra e motocross, per mettere a punto il suo fisico e le sue reazioni. Il pilota di Cervera sottolinea molto quanto siano importanti i riflessi per aiutarlo a seguire le continue pieghe della pista, ma anche l'elasticità per evitare infortuni nei molti casi in cui si ritrova a finire nelle vie di fuga in ghiaia. «Le zone più importanti sono il tronco e l'addome, perché ti aiutano a seguire da un lato all'altro i cambi di direzione, quando sei alla guida e ti serve grande stabilità – spiega – Ma fisicamente anche le gambe lavorano molto, perché una spinge contro l'asfalto, l'altra contro la moto». Le lunghe sessioni di guida, su piste sterrate che cambiano continuamente con le condizioni meteo e le ore del giorno, lo aiutano invece a migliorare le reazioni e l'improvvisazione. Basterà tutto questo per raggiungere, quest'anno, il quinto Mondiale nella classe regina e per appaiare così l'idolo australiano Mick Doohan?