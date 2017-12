L'abbraccio del Motor Show a Cairoli nove volte campione

BOLOGNA – Si è appena concluso il Motor Show di Bologna che ha visto protagonista tra gli altri Tony Cairoli, leggenda del motocross che proprio quest'anno ha conquistato il suo nono titolo mondiale. Il campione siciliano è stato presente in veste di ambasciatore del marchio Fiat Professional nello stand Fca, che metteva in mostra l'intera gamma di vetture e Suv dei propri marchi. Il modo migliore per concludere, con l'abbraccio dei suoi tifosi di casa, una stagione davvero indimenticabile per lui.