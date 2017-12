Giugliano al Diario Motori: «Per sostituire Hayden ho fatto del mio meglio»

LATINA – Davide Giugliano, che cosa significa per te aver partecipato al Sic Supermoto Day anche quest'anno?

Per me significa tanto, perché con Marco siamo cresciuti insieme fin da bambini. Questa è una manifestazione importantissima, che mi colpisce direttamente al cuore e mi fa piacere esserci.

In questa stagione hai cambiato due moto, due squadre, due campionati. Se dovessi riassumercela come la racconti?

È stata una stagione un po' particolare. Ho cominciato a correre nel campionato inglese di Superbike, poi sono scivolato lì, non conoscevo le piste e ho preferito fermarmi. Poi è successo il fattaccio di Nicky Hayden e sono andato a correre in Honda e ho finito la stagione con loro. Ho fatto del mio meglio.

Quella con Honda è stata una bella esperienza? Come hai trovato la moto?

Sicuramente la moto è molto buona, si guida molto bene, anche se per quanto mi riguarda c'erano dei problemi di potenza, che mancava un po'. Ma, tutto sommato, la moto ciclisticamente è molto valida.

Le tue possibilità per l'anno prossimo?

Stiamo ancora lavorando per questo. Ma spero di restare nel Mondiale Superbike.