Todt: «La sfida di Alfa Romeo in F1 sarà bella e vincente»

ARESE – Alfa Romeo «è un marchio storico e la decisione di tornare in Formula 1 è molto importante per il nostro mondo: Sauber e Alfa Romeo saranno il quarto costruttore del mondo della Formula 1: sarà sicuramente una bella sfida, e sono convinto che sarà una sfida vincente che seguirò con orgoglio e piacere». Lo ha detto il presidente della Federazione internazionale dell'automobile, Jean Todt, durante il suo intervento alla presentazione del ritorno dello storico marchio del gruppo Fca in Formula 1.

(da fonte Askanews)