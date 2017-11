Hamilton, la festa mondiale continua in Malesia

KUALA LUMPUR – In attesa di essere ufficialmente incoronato campione del mondo piloti 2017 di Formula 1, alla cerimonia di premiazione della Federazione internazionale dell'automobile in programma la prossima settimana a Versailles, Lewis Hamilton si è recato in Malesia oggi per festeggiare il suo quarto titolo iridato consecutivo per lui e per il suo team, la Mercedes.

Tutti per lui

Il fuoriclasse anglo-caraibico è volato nella capitale Kuala Lumpur immediatamente dopo aver concluso l'ultima giornata di test dell'anno ad Abu Dhabi. Al suo arrivo nelle Torri gemelle, la sede della compagnia petrolifera locale che è sponsor principale della squadra, Hamilton è stato accolto da migliaia di dipendenti e di tifosi, che hanno esultato urlando il suo nome.