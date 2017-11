La porta sulla macchina da F1, poi... le chiede di sposarlo!

LE CASTELLET – Una proposta di matrimonio così sorprendente non la si era ancora vista. Matthew Creed, operaio inglese 27enne, aveva vinto alla guida di una Clio lo scorso agosto la selezione per vincere un test al volante di una Renault di Formula 1. Quando lo hanno informato che a questa esperienza unica poteva invitare anche un'ospite, ha avuto l'idea: portare con sé sul circuito del Paul Ricard anche la sua ragazza, Hayley Melen, bancaria 24enne che condivide la sua stessa passione per i motori.

Doppia sorpresa

I due sono prima andati a lezione di guida sportiva, poi hanno percorso otto giri su una monoposto di Formula Renault 2.0 e successivamente hanno girato a fianco di un pilota professionista su una macchina biposto della classe regina. Una giornata indimenticabile, che però Matthew ha deciso di rendere ancora più speciale: pochi istanti prima di scendere in pista per gli ultimi tre giri al volante della Renault di F1, infatti, ha sfoderato l'anello e ha chiesto a Hayley di sposarlo. La risposta? Non poteva che essere «sì»! «Senza dubbio è stato il giorno più bello della mia vita – ha raccontato ancora commossa Hayley – Non pensavo che cose così straordinarie capitassero a persone normali. È stato un momento mozzafiato ed incredibilmente emozionante, semplicemente perfetto. Matt è davvero la mia anima gemella e il mio migliore amico, e non vedo l'ora di diventare sua moglie».