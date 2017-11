Ora José Mourinho allena... la Jaguar F-Pace

LONDRA – José Mourinho ha visitato a sorpresa lo stabilimento Jaguar Land Rover di Solihull, per osservare da vicino la costruzione della sua nuova auto, la centomillesima Jaguar F-Pace. Mourinho ha indossato l’apposita tuta da lavoro e si è recato direttamente nell’area di produzione per supervisionare la costruzione della sua vettura, aiutando gli operai lungo tutta la linea di produzione. Mourinho ha dichiarato: «Visitare lo stabilimento Jaguar e vedere tutte le vetture, la tecnologia e il duro lavoro necessario per costruire una vettura così bella è stata una straordinaria esperienza. Faccio parte del mondo Jaguar da diversi anni. Nel 2014 sono stato il primo cliente britannico a ricevere la F-Type Coupé ed ora diventare il centomillesimo proprietario della Jaguar F-Pace è qualcosa di davvero unico».

Macchina da record

Dopo il suo arrivo nello stabilimento, José ha parlato a lungo con i dipendenti, motivandoli e stimolandoli nel mettere sempre il massimo orgoglio e passione nel loro lavoro e nei prodotti che costruiscono quotidianamente per i clienti. La F-Pace è la Jaguar venduta più velocemente di sempre e il modello Jaguar che più velocemente ha raggiunto le 100 mila unità. Ian Callum ha dichiarato: «È fantastico avere uno dei più importanti tecnici calcistici tra i clienti della F-Pace, un Suv che è stato votato come la vettura migliore e più bella del mondo dalla giuria del premio Auto dell'anno 2017. Proprio come José Mourinho, la F-Pace rappresenta il massimo in termini di personalità e prestazioni al top». Nel 2016, Mourinho ha avuto modo di provare la Jaguar F-Pace in un test drive altamente impegnativo nel circolo polare artico, in cui ha dimostrato tutte le sue abilità di pilota guidando al massimo della velocità su un lago ghiacciato di 60 km nel centro prove Jaguar ad Arjeplog, in Svezia. La Jaguar F-Pace offre un’ineguagliabile combinazione di prestazioni, design e praticità. Per garantire che ogni sistema funzioni perfettamente anche nelle condizioni più estreme, la nuova F-Pace è stata sottoposta ad uno dei programmi di test più impegnativi ma effettuati da Jaguar.