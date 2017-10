Beltramo: Dovizioso deve crederci, ecco perché può farcela

MILANO – Obiettivo centrato: Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Malesia e ha conquistato la possibilità di giocarsi il titolo all'ultima gara. «Dovi ha tenuto aperta la possibilità di vincere il Mondiale MotoGP fino a Valencia – racconta il nostro Paolo Beltramo – Certo, è una possibilità piccola, ma comunque ha vinto di forza a Sepang, come aveva fatto l'anno scorso, battendo Jorge Lorenzo che non si sa fino a che punto lo abbia agevolato. Non sono tanto favorevole ai giochi di squadra: se uno può vincere è giusto che ci provi, ma da lì a esagerare, con il tuo compagno di squadra che si gioca il Mondiale, ce ne passa. Quindi bene così, è andata perfettamente. Marc Marquez, a parte i primi giri, ha pensato bene che in fondo 21 punti o 24 non facevano poi questa grande differenza: avrebbe comunque dovuto giocarsela a Valencia, quindi tanto valeva non prendersi troppi rischi su una pista bagnata».

Come finirà?

Quella dell'italiano della Ducati sarà una rincorsa difficile, ma non impossibile: «Dovizioso veniva dal tredicesimo posto a Phillip Island, quindi ha reagito alla stragrande: quest'anno ha vinto sei gare come Marquez. E l'idea che un pilota che ha vinto un terzo dei Gran Premi possa perdere il Mondiale è dura da digerire. Ventun punti di distacco vogliono dire semplicemente che Dovi deve vincere, e poi Marquez deve arrivare dodicesimo o peggio. Ma non è mai detto, tutto può succedere. Valencia è una pista più favorevole allo spagnolo, visto che gira a sinistra, ma il Dovizioso di quest'anno è capace di fare quello che prima non gli era riuscito, quasi dovunque. Potrebbe anche vincerla».