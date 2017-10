Beltramo: Si mette bene per Andrea Dovizioso

MILANO – La prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia inizia con il piede giusto per Desmodovi: «Si è messa abbastanza bene, sembra, per Andrea Dovizioso, che si gioca le ultime chance di vincere il Mondiale contro Marc Marquez – racconta il nostro Paolo Beltramo – È stato il più veloce sia nella sessione mattutina asciutta, che in quella del pomeriggio bagnata. Marquez alla mattina ha fatto un tentativo solo, con un paio di errori, e ha avuto un passo veloce, ma facendo il quinto tempo. Nel turno bagnato è arrivato a mezzo secondo da Dovizioso. Ci sono tante Ducati davanti, sono tornate alla normalità, sulla pista dove l'anno scorso Dovizioso vinse la sua seconda gara in carriera, quella che l'ha reso il pilota di quest'anno. La Malesia per lui è importante, vedremo cosa riusciranno a fare: soprattutto se qualcuno si inserirà tra lui e Marquez, perché trentatré punti di vantaggio sono tanti e allo spagnolo basta dunque curare l'italiano. Ha detto che cercherà di fare una gara con la testa, ma quando si parla di Marquez una gara normale per lui è qualcosa di clamoroso: non è abituato a risparmiarsi o a tirarsi indietro...».

Dubbio M1

La Yamaha, invece, è un'incognita, come ormai ci ha abituato in questa stagione: «Valentino Rossi stamattina è giunto dodicesimo, quindi fuori dalla fase finale delle qualifiche, e le previsioni indicano che domani dovrebbe piovere; Maverick Vinales un po' meglio... – conclude Paolone – Insomma, le Yamaha non si sa ancora benissimo come andranno: sul bagnato forse più forte, ma devono comunque lavorare».