Beltramo: Yamaha e Ducati, serve più continuità

MILANO – Non ha risparmiato lo spettacolo il Gran Premio d'Australia: «È stata una gara fantastica – racconta il nostro Paolo Beltramo – Per certi versi anche doloroso, se vogliamo vedere la classifica di Andrea Dovizioso, che è finito tredicesimo mentre Marc Marquez ha vinto, portando a 33 punti il suo vantaggio: con 50 punti in palio, è un margine quasi determinante, anche se ancora non tutto è detto. Ma abbiamo assistito a quattro-cinque piloti ingarellati insieme: Marquez, Rossi, Vinales, Zarco e Iannone, che hanno continuato a darsi sportellate, superarsi, toccarsi. Tanto che Marquez ha chiuso la gara con il sellino rotto».

Marquez a un passo dal titolo

Marc ha però approfittato delle difficoltà delle moto rivali: «Marquez è stato lì, ha preso le sue sportellate, ha capito che non era giornata per prendersi troppi rischi, ma a cinque giri dalla fine ha attaccato e ha vinto un GP che potrebbe portarlo al sesto titolo mondiale, il quarto in MotoGP – prosegue Paolone – Tanto di cappello: ha guidato bene, è stato fantastico. Così come Valentino Rossi: una gara meravigliosa, in cui ha regolato i suoi compagni di marca Vinales e Zarco. Queste prestazioni positive della Yamaha sembrano un po' casuali: alcuni giorni vanno bene, altri no. Comunque possono essere dati importanti in vista del 2018, in cui bisognerà arrivare con una moto che va bene più o meno ovunque e sempre. Stesso discorso per la Ducati: è vero che Dovizioso partiva undicesimo e ha fatto un dritto al quarto giro, perdendo delle posizioni, ma poi ha fatto molta fatica a recuperare. Ma il problema non è stato lui, nessuna Ducati è entrata nei primi dieci: una cosa clamorosa. In un circuito molto guidato, con poche staccate cattive e accelerazioni brutali, in percorrenza soffre, diventa sottosterzante e non riesce a chiudere le curve».