Monoposto al Colosseo: Roma presenta il suo primo ePrix

ROMA – È stata annunciata giovedì scorso, 19 ottobre, a Roma, alla presenza della sindaca Virginia Raggi e di Alejandro Agag, amministratore delegato del campionato, la tappa italiana del campionato di Formula E. Il primo ePrix di Roma, in programma sabato 14 aprile 2018, sarà l’occasione per veder gareggiare le monoposto elettriche e i loro campioni nel cuore della città eterna, la capitale d'Italia. Per rendere omaggio all’evento di presentazione, il campione in carica Lucas di Grassi, insieme ai suoi sfidanti Sebastien Buemi, Nelson Piquet Jr e l'unico italiano al momento sulla griglia di partenza, Luca Filippi, hanno attraversato la città, da piazza del Campidoglio fino ai Fori Imperiali e al Colosseo per giungere alla celebre Nuvola Roma Convention Center, in un suggestivo percorso fra antico e moderno realizzato per esaltare gli affascinanti contrasti della capitale.

Show e tecnologia innovativa

Il campionato di Formula E si svolge tutto su circuiti stradali ed è riservato a vetture completamente elettriche. L’ePrix di Roma si preannuncia una tappa fondamentale per entusiasmare il pubblico italiano, avvicinandolo al mondo dell’elettrico attraverso il fascino e il divertimento della competizione.