Filippi: «Ferrari? Un mese nero non cancella un grande anno»

ROMA – Dopo l'esperienza negli Stati Uniti con la IndyCar Series, Luca Filippi torna in Europa con la Formula E. E addirittura in Italia, visto che le monoposto elettriche verranno a correre a Roma nell'aprile prossimo, e lui sarà l'unico pilota italiano incaricato di tenere alta la bandiera tricolore. «Un campionato importantissimo, una serie che sta crescendo in maniera incredibile, con un livello di piloti altissimo – spiega il piemontese ai microfoni del Diario Motori – Far parte di questa rosa, per me, è un onore e voglio combattere alla pari con questi grandi nomi».

Rossa promossa

Lui, che alla Formula 1 si è soltanto affacciato, ha trovato ora un'opportunità in un campionato all'altezza del suo talento e che dà la possibilità di vincere a tante squadre diverse: «Con tutte le marche e i costruttori impegnati, nessuno di questi vuole partecipare da spettatore, ma tutti vogliono vincere, come del resto anche noi. Questo sta spingendo lo sviluppo in maniera incredibile e rende interessante questa categoria e tutto il mondo dell'elettrico in generale. Io sono molto motivato, ma la cosa più bella è avere alle spalle non solo un team, ma un costruttore ed un livello di tecnologia altissimo». Da ambasciatore italiano in Formula E, un'ultima battuta non può che essere sugli ambasciatori italiani in Formula 1, a cui dà comunque un voto alto: «Sicuramente è stata una grande stagione quella della Ferrari: se la sono giocata alla pari. C'è stato un mese difficile, purtroppo questo ormai non si può cambiare ma sapranno rialzarsi e chiudere al meglio la stagione».