Una vera auto da corsa guidata con il joystick... fino a 210 km/h!

SILVERSTONE – Nissan Gran Bretagna ha creato un’auto controllata a distanza per gli appassionati di videogame: la super sportiva Nissan GT-R /C. In occasione dell’uscita di Gran Turismo Sport (disponibile in Europa dal 18 ottobre) e in omaggio alla ventennale presenza di Nissan nella serie di videogiochi Gran Turismo, una versione sperimentale è stata modificata per essere guidata mediante un controller DualShock 4 per PlayStation 4. Per scatenare tutta la potenza di GT-R, basta il leggero tocco di un pulsante o di un joystick. Il veicolo con controllo da remoto è in grado di raggiungere la velocità record di 315 km/h, senza alcuna restrizione per questo modello sperimentale, e senza alcun bisogno di un conducente a bordo. GT-R /C è stata testata da Jann Mardenborough, pilota sportivo del team Nismo, sul celebre circuito nazionale di Silverstone. Jann ha guidato GT-R /C dalla cabina di un elicottero Robinson R44 Raven II, autorizzato in via eccezionale a operare a bassa quota.

Pilota emergente

Tra tutti i vincitori di GT Academy, il rivoluzionario programma di scoperta e formazione di nuovi piloti voluto da Nissan, Mardenborough è quello che ha riscosso maggior successo. È stato scelto come primo pilota di GT-R /C per il suo ineguagliabile talento, dimostrato sia nelle sessioni virtuali di Gran Turismo sia nelle gare automobilistiche reali. Da oltre 80 anni, Nissan porta genialità e innovazione negli sport motoristici, conciliando tecnologie e prestazioni per mantenere un vantaggio competitivo. Inoltre, dal 2008, Nissan rende gli sport motoristici più accessibili a tutti grazie a GT Academy, trasformando i giocatori amatoriali in piloti professionisti. GT-R /C è stata progettata nel Regno Unito da Jlb Design Ltd., sulla base di una R35 del 2011 dotata di motore V6 standard da 542 CV: una scelta non casuale, visto che il 2011 è l’anno in cui Jann Mardenborough ha vinto GT Academy.

Guida da remoto

Durante il giro più veloce (1:17.47), GT-R /C ha registrato una media di 122 km/h, raggiungendo la velocità record di 211 km/h: per il circuito ad anello da 2,6 km, la media di una normale corsa con conducente a bordo è di 134 km/h. GT-R /C integra quattro robot, che hanno il compito di azionare lo sterzo, la trasmissione, i freni e l’acceleratore. I sei computer montati a bordo aggiornano i comandi fino a 100 volte al secondo. La posizione dello sterzo è misurata con una proporzione di 1/65.000. Il controller DualShock 4 non modificato si collega a un micro-computer che interpreta i segnali provenienti dal joystick e dai pulsanti, per poi trasmetterli ai sistemi di bordo di GT-R /C. La modalità wireless ha un raggio di copertura pari a un chilometro. Per aiutare Mardenborough a valutare la velocità del veicolo in curva, è stato installato un sensore Vbox Motorsport di Racelogic, in grado di inviare i dati relativi alla velocità su un display Lcd nella cabina dell’elicottero. Non solo: GT-R /C presenta due sistemi di sicurezza indipendenti, basati su radiofrequenze diverse, che consentono a due operatori aggiuntivi di applicare la frenata con Abs e di arrestare il motore laddove l’operatore principale perda il controllo del veicolo.