Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è il Suv più veloce del mondo

NÜRBURG – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si aggiudica il titolo di Suv più veloce del mondo stabilendo il nuovo record di categoria sul leggendario circuito tedesco del Nürburgring: è l’ennesima pietra miliare nella tradizione sportiva del Quadrifoglio e nella storia ultrasecolare del marchio Alfa Romeo. Stelvio Quadrifoglio ha percorso gli oltre 20 chilometri della Nordschleife (anello nord) nel tempo record di 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi, migliorando di otto secondi il precedente primato della categoria Suv. Il record di Stelvio Quadrifoglio è stato conseguito da Fabio Francia, lo stesso pilota che sempre sul circuito del Nürburgring ha realizzato il record nella categoria berline quattro porte a bordo della Giulia Quadrifoglio con il tempo di 7 minuti e 32 secondi.

Crossover milanese

Un mix di passione italiana, lavorazione di alta qualità e innovazione, il nuovo Alfa Romeo Stelvio è stata progettato per conquistare la tortuosa strada a cui deve il proprio nome. E nel primo Suv della storia ultracentenaria del marchio italiano è racchiuso l'autentico spirito Alfa Romeo: design distintamente italiano; motori all'avanguardia e innovativi; perfetta distribuzione dei pesi; soluzioni tecniche uniche; eccellente rapporto peso/potenza. Stelvio Quadrifoglio è costruita con materiali leggeri e all’avanguardia e offre un perfetto bilanciamento del peso 50/50, la migliore rigidità torsionale del segmento, un esclusivo albero di trasmissione in fibra di carbonio e il rapporto di sterzo più diretto disponibile sul mercato.

Prestazioni e optional

Il cuore di questo Suv ad alte prestazioni è costituito dal propulsore 2.9 V6 a iniezione diretta 24 valvole Twin-Turbo Intercooled, che sprigiona 510 Cv di potenza e 600 Nm di coppia e a cui è abbinato, per la prima volta, il sistema di trazione integrale Q4 di serie. Il motore è abbinato al cambio automatico a otto marce con calibrazione specifica che consente cambiate in soli 150 millisecondi in modalità Race. Il V6 di Stelvio Quadrifoglio raggiunge il miglior rapporto Cv per litro nella categoria. Progettato per esaltare la nuova architettura Alfa Romeo in alluminio, il 2.9 V6 Twin-Turbo in alluminio presenta una struttura a 90° compatta ed è stato disegnato secondo una visione olistica al fine di mantenere basso il baricentro all’interno del telaio. Stelvio Quadrifoglio è dotato di elementi tecnologici unici, tra cui il selettore Alfa Dna Pro con quattro modalità di guida (inclusa la modalità Race), il differenziale Torque Vectoring, le sospensioni adattive Quadrifoglio e un sistema di disattivazione dei cilindri che consente di ottimizzare il consumo di carburante. Mentre altri Suv si fermano all’utility, con Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo ha accettato la sfida di creare un’auto in cui si fondessero perfettamente prestazioni e dinamica di guida da autentica sportiva, stile italiano e tecnologia motoristica con le doti di comfort e abitabilità tipiche di questo segmento.