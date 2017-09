Grande acquisto per Jaguar: arriva l'ex campione Piquet

GAYDON – Durante un evento live che si è svolto ieri presso il Jaguar Design Centre, il Panasonic Jaguar Racing team ha annunciato l’ingaggio di Nelson Piquet Jr come nuovo pilota del campionato di Formula E. Piquet si unirà agli altri due piloti del team, Mitch Evans e Ho-Pin Tung, in vista della seconda stagione nella serie riservata alle monoposto elettriche. L’arrivo del campione in carica rafforzerà notevolmente il potenziale del team, che il prossimo mese inizierà a Valencia i test ufficiali di preparazione per la nuova stagione.

Le parole dei piloti

Nelson Piquet Jr ha detto: «Per me è un grande onore entrare a far parte del team Panasonic Jaguar Racing. Jaguar vanta una grande tradizione nelle corse motoristiche e questo è un momento molto emozionante per diventare parte integrante della squadra. L’impegno profuso dal brand nelle competizioni con le auto elettriche è molto stimolante e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team». Mitch Evans ha dichiarato: «Dopo una grande stagione è davvero fantastico essere ancora qui con il team Panasonic Jaguar Racing. Stiamo andando nella giusta direzione e non vedo l’ora che arrivi la prima gara ad Hong Kong».

La presentazione

L’annuncio è stato fatto all’evento live Jaguar Re:Charge insieme al reveal della nuova vettura da gara, in cui erano presenti anche Ho-Pin Tung, pilota di riserva e vincitore della 24 Ore di Le Mans nella categoria Lmp2, Amanda Stretton e George Lamb. Con una nuova livrea e molteplici aggiornamenti tecnici, la Jaguar I-Type 2 inizia un nuovo ciclo evolutivo della campagna RaceToInnovate. La presentazione della Jaguar I-Type 2 avviene nove giorni dopo l’annuncio da parte di Jaguar Racing dell’I-Pace eTrophy, il primo campionato al mondo riservato alle auto elettriche di serie. Questo nuovo trofeo farà da supporto alla Formula E e partirà alla fine del 2018, rafforzando l’impegno di Jaguar nello sviluppo di vetture premium ad alimentazione elettrica. Jaguar tornerà in pista per la prima gara della nuova stagione della Formula E il 2 e il 3 dicembre ad Hong Kong.