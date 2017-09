La salita dei motorini più truccati d'Italia

CARDANO AL CAMPO – Sono stati cento i bolidi pimpati che domenica si sono sfidati nel Red Bull Epic Rise, la competizione che ha radunato al crossodromo internazionale del Ciglione della Malpensa i piloti più folli d’Italia per una vera giornata epica all’insegna del divertimento e della passione per i motori. Gli aspiranti Epic Rider si sono dati battaglia per raggiungere la cima di una salita infernale di 50 metri in tre categorie: la Proto dedicata ai motorini creati artigianalmente con una cilindrata massima di 100 cc due tempi e solo a frizione automatica; la Truccati per i mezzi con telaio originale e un massimo di 75 cc, monocilindrici e a frizione automatica e la classe Stock, entry level con telaio e ciclistica originale, monocilindrici e a frizione automatica (non oltre 65cc).

Le classifiche

Un solo rider è riuscito nell’impresa: nella classe Proto, Gianluca Biganzoli, pilota test Vibram, si è aggiudicato la vittoria assoluta, raggiungendo la vetta a bordo di un Giulietta-Peripoli. Al secondo posto Alessio Galli Rotelli con 48 metri percorsi, seguito da Andrea Fara che si è fermato a 47 metri. Nella categoria Truccati Giovanni Garofalo è salito sul primo gradino del podio arrivando a 49 metri, seguito da Alberto Guenzani (46 metri) e Mattia Pavani (45,50 metri). La sezione Stock ha visto l’unica donna classificata, Francesca Cavatorta, che con 42 metri si è posizionata al terzo posto e ha conquistato il premio speciale Prima ragazza. Davanti a lei Alessio Figini (45 metri) e Federico De Matteis (42,5 metri). La giuria composta dallo youtuber Andrea Pirillo, il conduttore televisivo Ciccio Valenti e la blogger Giorgia Crivello ha invece assegnato a Alessandro Danini il titolo di Epic Moped, per fantasia, peculiarità del mezzo e travestimento. I primi tre centauri di ogni classe (Proto, Truccati e Stock), trascorreranno una giornata di gare nell’hospitality Red Bull a Misano. Il vincitore dell’Epic Moped volerà a Madrid, accompagnato dal giudice Andrea Pirillo, per assistere al Red Bull X-Fighters 2018, l’evento più prestigioso del mondo dedicato al motocross freestyle.