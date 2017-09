Melandri corre in auto... contro Vettel Jr

NURBURG – «Per me è la prima volta». Si è affacciato con grande emozione al suo debutto assoluto nelle corse in macchina Marco Melandri, ex campione del mondo della classe 250 e oggi pilota titolare della Ducati nel Mondiale Superbike. Il motociclista ravennate è stato infatti invitato dalla Audi (marchio dello stesso gruppo della casa di Borgo Panigale) come ospite in una gara del monomarca Tt Cup disputata al Nurburgring. E Macio ha dimostrato di non cavarsela per niente male anche passando dal manubrio al volante.

All'insegna del rosso

In questa nuova veste, poi, Melandri si è ritrovato anche a sfidare Fabian Vettel, fratello minore dell'idolo della Ferrari Sebastian, che sta prendendo parte a tutta la stagione di questo campionato. E proprio con lui è stato protagonista di un incidente poco dopo la partenza. Scattato dalla terza piazzola della griglia, infatti, Melandri è giunto affiancato con Vettel Jr alla seconda curva, dove entrambi hanno perso il controllo della loro vettura facendo slittare il retrotreno. Mentre Fabian è riuscito a proseguire, però, a Marco è andata peggio: finito in testacoda, infatti, è stato centrato da un altro concorrente che sopraggiungeva da dietro e la sua avventura nelle corse in macchina è finita lì. Agli appassionati resta comunque la curiosità di aver assistito ad un inedito scontro tra il portacolori della Rossa a due ruote e il fratello di quello della Rossa a quattro ruote...