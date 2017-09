Beltramo: Un magico Marquez aggancia Andrea giudizioso

MISANO ADRIATICO – Solo l'ennesimo capolavoro del campione del mondo in carica riesce a negare al nostro Petrux la vittoria nel suo Gran Premio di casa a Misano: «Ha vinto Marc Marquez, con una magia all'ultimo giro – racconta il nostro Paolo Beltramo – superando un Danilo Petrucci che era lì davanti da 20 giri e che già pregustava quel sapore unico che ha la vittoria. Ma Marquez ha rischiato tre o quattro volte e poi l'ha preso in contropiede in un punto in cui Petrucci non si aspettava l'attacco, alla prima curva dell'ultimo giro, ed è stato bravo ad essere più veloce. Alla fine Danilo era più deluso che contento, ed è giusto così: vuol dire che si sente un vincente e che ha voglia di farcela».

Punti in carniere

Gli altri due contendenti per il Mondiale hanno invece pensato correttamente a limitare i danni in una giornata complicata e impegnativa: «Dovizioso, stavolta, invece di essere quello aggressivo dell'Austria o imperioso del Mugello e di Barcellona, è stato un Andrea giudizioso – prosegue Paolone – Si è accontentato, dopo aver provato a stare lì insieme per molti giri, del terzo posto e dei sedici punti che lo portano a mantenere la prima posizione in classifica alla pari con Marc. In un momento di difficoltà ha saputo contenere, che è quello che va fatto. Quarto Maverick Vinales, ma abbastanza staccato: sull'acqua, per adesso, non ha mai dato l'impressione di essere fortissimo quanto sull'asciutto. Comunque è a sole sedici lunghezze dalla coppia di testa, quindi in piena lotta per il Mondiale».