Fenati: «Dovizioso Mondiale? Gli chiedo l'autografo!»

MISANO ADRIATICO – Romano Fenati arriva al suo Gran Premio di casa a Misano in piena lotta per il Mondiale Moto3, anche se la sua strada è resa ardua da un avversario temibile come il capolista Joan Mir che vanta ben 66 punti di vantaggio su di lui: «Potrebbe essere facile o complicato – risponde ai microfoni del Diario Motori – Fatto sta che bisogna pensare gara per gara, non al campionato. Adesso arriva Misano, un circuito bellissimo con un'atmosfera speciale e tanto tifo per noi piloti italiani. Sono molto contento e speriamo di fare molto bene». Ma la stagione fin qui ha dimostrato che può lottare per la vittoria ad ogni gara: «Sicuramente partiamo molto motivati e per cercare di fare il meglio possibile. Poi, se dai il 100% e arrivi ultimo, va bene lo stesso, significa che più di quello non si poteva fare. Guardiamo al risultato, ma la cosa più importante è divertirsi ed essere sereni».

Esperienza e affiatamento

A giocare a favore dell'ascolano c'è la sua lunga esperienza nella classe inferiore: «L'esperienza fondamentalmente si vede quando serve: se ci sono condizioni particolari o situazioni strane, nella reazione mentale ai problemi che puoi incontrare. Mi ha più aiutato nella messa a punto della moto che nello svolgersi delle gare. Mi fossilizzo meno sui limiti della moto e cerco più io di adattarmi, così io faccio un passo in avanti e la moto ne fa due». Ma ad aiutarlo è stato anche l'ottimo feeling che ha trovato con il team Snipers: «Mi trovo bene: alle gare siamo molto seri, fuori ci divertiamo molto».

Moto2 e MotoGP

Tanto che nel 2018 è già confermato il suo salto di categoria in Moto2, sempre con addosso i colori della stessa squadra: «Siamo entusiasti: la famiglia Fenati e il team. Ci aspettiamo che come quest'anno il clima sia buono, ma non grandi risultati: partiamo da zero e vogliamo arrivare a cento, il che significa che per noi è solo una crescita. L'obiettivo è disputare un buon campionato e migliorare gara dopo gara». Intanto, dal basso verso l'alto, Romano osserva la MotoGP con un italiano in testa alla classifica iridata: «Non voglio dire niente – conclude Fenati – Non faccio il tifo per un singolo pilota ma per l'Italia: che sia Valentino, Dovizioso, o Petrucci che va molto molto forte, a me va bene tutto. Però sai, se vincesse la Ducati con Dovizioso... sarei molto contento. Sarebbe veramente molto speciale, gli chiederei l'autografo!».