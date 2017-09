Migno: «Valentino Rossi non perde il sorriso, neanche stavolta»

MISANO ADRIATICO – Andrea Migno giunge al suo Gran Premio di casa a Misano mentre sta vivendo una stagione che gli ha riservato non poche soddisfazioni, a dispetto di qualche momento difficile: «Dovremo cercare di rimanere concentrati fino a fine stagione – è il suo obiettivo per la fine dell'anno – Il potenziale è abbastanza buono, siamo contenti. L'obiettivo è metterlo a frutto il più possibile. Ovviamente ogni gara è sempre dura e ha una storia a sé, ma continuiamo a fare il nostro massimo». Nel primo dei suoi due appuntamenti a domicilio, al Mugello, il portacolori del team Sky Vr46 era riuscito a cogliere la vittoria: «Questo non vuol dire niente – frena – ma comunque ho un'affezione particolare verso questa gara. La pista mi piace, mi diverte, è un bel compromesso. Gli altri vanno molto forte, come sempre, ma noi entriamo in pista per provarci e vedremo poi cosa succede domenica».

Manca il Dottore

Il pilota di Cattolica, tuttavia, dovrà affrontare questo weekend di gara orfano di Valentino Rossi, che oltre ad essere un punto di riferimento per tutto il paddock è anche il proprietario della sua squadra: «Da appassionato, tifoso e amico, purtroppo è sicuramente una bella perdita – ammette – Mi dispiace molto, ma stavolta è andata così. Speriamo che ritorni più forte di prima. Lui ha sempre il sorriso stampato, anche nelle situazioni difficili: questa è una sua grande forza. Sta molto bene, a parte la gamba che deve recuperare».