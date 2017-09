Vettel e Raikkonen si sfidano sulla Alfa Giulia

BALOCCO – In occasione del Gran Premio d'Italia, Alfa Romeo celebra la Scuderia Ferrari con un emozionante video che vede i suoi tre piloti ufficiali (Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi) a bordo dell’auto più potente mai creata dal marchio Alfa Romeo per uso stradale: la Giulia Quadrifoglio. Ideato dall’agenzia Armando Testa e realizzato da Buddy Film, il filmato si apre con una suggestiva ripresa dall’alto della pista di prova del centro sperimentale di Balocco (Vercelli) mentre una musica ricca di suspense porta lo spettatore all’interno di uno scenario adrenalinico.

Prestazioni da record

I piloti della Scuderia Ferrari, ciascuno su una potente Giulia Quadrifoglio rossa, affrontano il circuito dando vita a un emozionante inseguimento che mette in risalto tutta la potenza e l’agilità della vettura equipaggiata con il potente motore 2.9 BiTurbo benzina da 510 Cv (totalmente in alluminio) che assicura prestazioni straordinarie: velocità massima di 307 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi e una coppia massima di 600 Nm a 2.500 g/min. Nuovo paradigma Alfa Romeo e massima espressione de «La meccanica delle emozioni», la straordinaria Giulia Quadrifoglio non è certo nuova alla pista: lo scorso anno, infatti, realizzò sul mitico circuito del Nürburgring, conosciuto dagli appassionati come Inferno verde, il record della categoria sul giro (7 minuti e 32 secondi).