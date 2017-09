Valsecchi: «Ferrari, ti svelo il trucco per vincere a Monza»

MILANO – In un circuito di Monza che, sulla carta, dovrebbe favorire tecnicamente la rivale Mercedes, potrebbero essere proprio i calorosi appassionati italiani, accorsi in massa a tifare sulle tribune, l'arma in più a favore della Ferrari. Ne è convinto Davide Valsecchi, pilota e commentatore della Formula 1 su Sky Sport, che vede una Rossa in corsa per la vittoria e un Raikkonen capace di portare a casa il podio: «Non so, ma ho la sensazione che tutto questo pubblico darà una spinta in più ai piloti – ha raccontato ai microfoni del Diario Motori a margine della parata dei piloti sulle auto d'epoca che ha presentato al Castello sforzesco di Milano – Soprattutto sono curioso di vedere come se la caverà Kimi Raikkonen: con tutta questa gente che impazzisce per lui io dico che un podio lo regalerà ai tifosi italiani della Ferrari. La Rossa è una gran macchina e lotterà per la vittoria, anche se non sarà semplice contro Lewis Hamilton».

Puntare tutto sulle qualifiche

Proprio la settimana scorsa a Spa-Francorchamps si è sfatato il mito della Rossa che teme le piste veloci: un ottimo viatico in vista della gara sul tempio della velocità per eccellenza. «Sul passo gara è stata sorprendente e incredibilmente veloce – prosegue Valsecchi – Il trucco per lottare per la vittoria lo conosci: conquistare la prima fila in qualifica. Quando parti là davanti puoi fare quasi tutto, specialmente qui a Monza».