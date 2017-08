Liuzzi: «La Ferrari si giocherà il titolo fino all'ultimo GP»

MONZA – L'ex pilota di Formula 1 Tonio Liuzzi è tornato ad affiancare i suoi colleghi ieri, anche se solo sul campo di calcio, nella partita benefica della nazionale piloti che ha dato il calcio d'inizio al weekend del Gran Premio d'Italia: «Rientravo in squadra dopo tanto tempo e ho segnato un gol nei primi venti minuti», racconta sorridente ai microfoni del Diario Motori.

Bello spettacolo

Quello che però tutti attendono, lui compreso, è lo show che scatterà domani sul circuito di Monza, con l'ennesimo atto della battaglia incerta tra Ferrari e Mercedes: «Questo è un campionato molto anomalo e acceso: abbiamo visto continui cambi di posizioni in testa ed è bello così – conferma Liuzzi – L'importante è che ci sia spettacolo fino alla fine, poi che vinca il migliore. Siamo tutti contenti che la Ferrari sia in lotta per il titolo, e lo sarà sicuramente fino all'ultima gara. E poi adesso arriva Monza, dove è sempre una bellissima cosa vedere la Rossa davanti. Speriamo in una grandissima competitività come quella che abbiamo visto a Spa, e incrociamo le dita fino all'ultimo giro». La Rossa, poi, arriva alla sua gara di casa fresca della doppia riconferma, anche per la prossima stagione, dei suoi due piloti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: «Il rinnovo fa sempre piacere, poi quando lo annunci prima della gara di casa, per la Scuderia e per tutti noi tifosi è una sensazione incredibile».