Daimler richiama 3 milioni di auto Mercedes con motori diesel

BERLINO - Daimler gioca d'anticipo o meglio corre ai ripari per evitare danni maggiori. La casa automobilistica ha annunciato un massiccio richiamo di autovetture Mercedes con propulsori Diesel, che coinvolgerà oltre 3 milioni di auto. Daimler aveva già avviato una campagna di richiami su scala minore per alcune vetture compatte e veicoli commerciali per aggiornare un software in grado di ridurre illusoriamente le emissioni nocive. Il nuovo richiamo arriva dopo che la procura di Stoccarda ha dato il via a un'indagine sul costruttore tedesco, sospettato di aver venduto auto con emissioni manipolate. Una mossa che punta a rassicurare i clienti sulle recenti polemiche relative alle emissioni dei diesel. Secondo fonti aziendali il richiamo dovrebbe costare circa 220 milioni di euro ma i clienti non dovranno sborsare nemmeno un centesimo.