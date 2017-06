Beltramo: Rossi favorito dal morale, Marquez dalla pista

CHEMNITZ – A una sola settimana dalla gara in Olanda, ecco che il Motomondiale è già pronto a tornare in pista: «Siamo di nuovo alla vigilia di un Gran Premio: giovedì di chiacchiere prima del Sachsenring – racconta il nostro Paolo Beltramo – Qui sono sette anni che vince Marc Marquez, comprese le categorie inferiori: è una pista davvero per lui favorevole. Ci sono condizioni climatiche difficili, è previsto brutto... dunque dovrebbe essere una gara interessante, ancora più del solito».

In cerca del bis

Ma l'inerzia dell'ultimo appuntamento è tutta a favore degli italiani: «Dopo la meravigliosa gara di Assen è ovvio che Valentino Rossi arriverà con la voglia di confermarsi, o comunque di stare lì davanti a giocarsi il podio, così come Andrea Dovizioso, leader del Mondiale – prosegue Paolone – Ma anche Marquez, con la caduta di Vinales, ha recuperato posizioni». L'incognita gomme, come sempre, sarà presente, e forse anche più del solito: «Le prove della MotoGP sono state allungate di dieci minuti perché l'asfalto è completamente nuovo e quindi la Michelin ha portato addirittura quattro scelte di gomme anteriori e altrettante posteriori per riuscire a trovare quella migliore che si sceglierà dal sabato. Il venerdì sarà dedicato a questo difficile compito: mettere a punto la moto ma anche selezionare gli pneumatici. Il Sachsenring è una pista antioraria, quindi sinistrorsa, e strana: corta, stretta, con una prima parte tortuosissima e una seconda molto veloce».