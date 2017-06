Beltramo: Zarco tanta roba, Petrucci una garanzia. E bravo anche Rossi...

ASSEN – Merita una menzione speciale l'autore del miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda: «C'è stata una grossa sorpresa, anche se probabilmente attesa da molti – racconta il nostro Paolo Beltramo – Johann Zarco ha conquistato la prima pole position della sua vita in MotoGP all'ottava gara. Su una pista strana: bagnata ma che si stava un po' asciugando, anche se tutti sono rimasti fuori con gli pneumatici da pioggia perché la traiettoria era comunque fredda e poco gommata. Lui ha questa caratteristica di guida: riesce ad essere dolce con le gomme, infatti ha ottenuto le sue migliori prestazioni con mescole più morbide degli altri, e si è sempre trovato bene con il bagnato fin dalla Moto2. Riuscire in questa impresa alla sua prima stagione nella classe regina è tanta roba».

Quelli che inseguono

In prima fila anche una Honda e una Ducati: «Marc Marquez ha detto di essersi preso un po' di rischi perché bisognava esserci là davanti, e alla fine ha fatto il secondo tempo: per lui è importante partire più avanti possibile – conferma Paolone – Tanto di cappello per Danilo Petrucci, ancora una volta in prima fila e migliore dei piloti Ducati: avrebbe anche potuto fare la pole, ma all'ultimo giro è passato su un cordolo bagnato e ce l'ha fatta fare un po' addosso. Sta diventando una garanzia». Valentino Rossi, invece, è quarto, molto avanti al suo compagno di squadra: «Bene, anche se il distacco dal primo è di oltre mezzo secondo, ma i tempi sono dilatati. Ce l'ha fatta a partire là davanti e sembra che ci sia riuscito con il telaio aggiornato: lui dice che lo chiedeva da sempre e che ci si trova meglio, sia sull'asciutto che sul bagnato. Stranissimo l'undicesimo posto di Maverick Vinales. Sull'asciutto aveva dimostrato una certa superiorità, ma con quelle temperature e quell'asfalto: domani non dovrebbe più piovere, ma fare freddo sì, e comunque il tracciato non sarà così gommato».