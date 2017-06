Saderini: «Ducati non vince in Superbike? Ha speso troppo per Jorge Lorenzo»

ROMA – Irene Saderini, volto Mediaset della Superbike, come vedi il campionato di quest'anno alla vigilia del weekend di casa a Misano? Sempre Kawasaki davanti, ma ultimamente c'è una Ducati in palla.

Assolutamente. Kawasaki irraggiungibile, quest'anno sembra che non ci sia storia. Ma c'è un Chaz Davies che non perde occasione: qualcuna la spreca, purtroppo, ma ogni tanto ce la fa. E comunque le gare, dite quello che vi pare, sono fighissime.

È una condanna, questa della Ducati, ad arrivare sempre seconda o c'è qualche possibilità?

No, dai, perché? A Imola ha fatto una doppietta...

Nel Mondiale...

Ci sono dei temi che secondo me, nel mio modestissimo e piccolo mondo, passano sopra alle nostre teste. Ci sono investimenti che magari, dalla MotoGP, non possono confluire più nella Superbike. Ci sono state delle spese molto onerose, i progetti li conosciamo: c'è un Jorge Lorenzo chiamato a combattere per un Mondiale che a livello aziendale potrebbe essere più importante. E le risorse sono venute un po' a mancare. Da tifosa degli italiani in generale, e di una casa italiana come la Ducati in particolare, dico che è un peccato, perché mancava veramente poco poco.

E questo ritorno di Marco Melandri?

Bisogna lasciargli un po' il tempo. L'età, di sicuro, non conta perché è in formissima. Ma nel frattempo è stato sulla MotoGP dove è rimasto indietro e poi fermo a casa: bisogna concedergli ancora un po' di tempo.