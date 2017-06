PARIGI - Francia: pilota sbalzato in autostrada, la moto sfreccia per 600 metri. I francesi si sono scervellati per capire come questa motocicletta avesse potuto correre da sola sull’autostrada d'Oltralpe A4 all’altezza di Maison-Alfort, come mostrano queste immagini riprese da un automobilista e pubblicate sui social network. Poi il mistero è stato risolto da Le Parisien: si è trattato di un incidente.