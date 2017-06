LATINA - Grave incidente per Max Biaggi, traportao in eliambulanza al San Camillo di Roma in codice rosso, non è in pericolo di vita. Il pilota si è schiantato a Latina sulla pista del Sagittario dove erano in corso le prove per gli internazionali di Supermoto previsto per l'11 giugno. La caduta è avvenuta durante una sessione di allenamento.