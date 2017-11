Nuova Hyundai Kona è arrivata a Biella

Unica e sicura di sé, la nuova Hyundai KONA è stata disegnata per farsi notare e trasmettere energia a chiunque la guardi.

Sali a bordo di KONA, ti si aprirà un nuovo mondo, ti sembrerà di essere lontano dalla vita di tutti i giorni e dalla routine, devi solo prendere questa strada ed essere finalmente te stesso.

KONA rappresenta la libertà e l’energia del mare, proprio come la località hawaiana da cui si ispira e prende il nome.

È questo lo spirito di Hyundai KONA: fare le proprie scelte, esprimere i propri modi d'essere, mettersi alla guida della propria vita. Una combinazione di stile e performance che mette in campo la tecnologia più avanzata.

Un SUV compatto per scoprire cosa significa sentirsi liberi e unici.

un’auto dal carattere deciso, perfettamente in linea con le esigenze di chi ricerca tecnologie avanzate e i più moderni sistemi di guida assistita, senza tralasciare il piacere di guida.

Kona è già stata presentata in anteprima ai biellesi nelle scorse due settimane dove è stata protagonista in tre eventi: Jazz On 52 a Palazzo Ferrero al Piazzo, sede del Biella Jazz Club; Benvenuta Hyundai KONA, Terzo Tempo In club house presso la cittadella del Biella Rugby e al KONA Lounge Bar presso il Glamour.

«Il mercato dei SUV sta crescendo sempre più velocemente e la concorrenza sempre si fa sempre più agguerrita e spietata. Secondo noi Hyundai ha fatto davvero un ottimo lavoro con Kona, introducendo un prodotto del tutto innovativo caratterizzato da un design che ne esalta la spiccata personalità che di certo non passa inosservato. È u n auto che va scoperta un po’ per volta. Sono i dettagli che rendono unica KONA» ha dichiarato Riccardo Valle, digital marketing manager Nuova Assauto.

Non solo bella ma anche molto tecnologica e sicura.

KONA non è solo design ma punta fortissimo anche sulla sicurezza. Dispone infatti dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida per offrirti la massima sicurezza e tranquillità durante la guida. Dalla frenata autonoma per evitare collisioni, all'individuazione di veicoli all'interno di angoli ciechi, KONA ti avverte di potenziali pericoli mentre sei alla guida.

Il massimo della connettività con una tecnologia che ti facilita la vita a bordo: l'head-up display, caratterizzato da una luminosità al vertice della categoria, per una visibilità ottimale, il nuovo head-up display proietta le informazioni più rilevanti: velocità, navigazione e avvisi di sicurezza, direttamente sulla linea del tuo sguardo.

Il caricatore wireless per il tuo smartphone e il touchscreen in posizione rialzata ti garantiranno una migliore visibilità e un controllo più intuitivo senza mai tralasciare la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Con la nuova KONA non ti dovrai accontentare ma potrai dare spazio alla tua creatività aggiungendo un tocco personale scegliendo tra quattro combinazioni di colore degli interni. L’era dei cruscotti noiosi è finita!

Hyundai Motor Assauto presenterà ufficialmente la nuova KONA sabato11 e domenica 12 novembre. Ad aspettarti ci saranno loro, i ragazzi di Driving Project, che metteranno a tua disposizione le loro competenze ed esperienze per farti vivere al meglio l’esperienza della prova su strada e ti aiuteranno a capire il perché è davvero importante effettuarlo e, soprattutto, come andrebbe effetuato per valutare al meglio tutti i difetti e i pregi di un’auto.

Grazie all’offerta lancio, Kona 1.0 Classic è proposta al prezzo speciale di 14.950 euro in caso di permuta o rottamazione con un vantaggio cliente di 3.500 euro rispetto al listino di 18.450 euro. Lo sconto è in vigore fino al 31 dicembre per tutti gli allestimenti e include un extra-bonus di 500 euro, previsto per tutta la durata del lancio. Il motore d’ingresso è il 1.0 T-GDi da 120 CV che presenta consumi ai vertici della categoria (5,2 l/100 km nel ciclo combinato). La versione d’ingresso offre di serie il climatizzatore manuale e la radio 5» con comandi al volante insieme a importanti sistemi di guida assistita come il mantenimento automatico della corsia (LKA) e il rilevatore di stanchezza del guidatore

