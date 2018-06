Aleix Espargarò finisce a terra, Scott Redding a punti

BARCELLONA – Aleix Espargaró ha compromesso con una caduta la possibilità di un buon piazzamento nella gara catalana della MotoGP. Costretto a partire dalla settima fila dopo le qualifiche non positive e per una penalità inflittagli dopo il warm up (quando si è trovato involontariamente in traiettoria danneggiando Jorge Lorenzo) che lo ha retrocesso di tre posizioni, Aleix si è trovato costretto a sorpassare da subito molti piloti. Con un feeling decisamente migliorato con la sua Aprilia rispetto al venerdì e al sabato, ha impiegato pochi passaggi per mettersi alle spalle Redding, Bautista, Rins, Pol Espargaró e Nakagami. Ma, poco dopo aver superato il pilota giapponese, ha perso l’anteriore finendo a terra. «Uno dei miei weekend più difficili, solitamente su questa pista riesco ad essere competitivo ma non questa volta – ammette lo spagnolo – Abbiamo fatto delle modifiche importanti sulla RS-GP rispetto a ieri e onestamente mi sentivo molto meglio, sia nel warm up che in gara. Purtroppo tutto è stato compromesso con la qualifica di ieri, a cui si è aggiunta la penalizzazione di questa mattina. Partivo molto indietro e ho recuperato subito molte posizioni, poi purtroppo è arrivata una scivolata stupida in una curva dove non mi aspettavo di poter cadere. I test di domani saranno fondamentali per noi, dobbiamo cambiare qualcosa a livello di setting per uscire da questo periodo complicato».

Redding regolare

Scott Redding, al termine di un weekend che lo ha visto guadagnare confidenza con la RS-GP, ha condotto una gara intelligente. Una volta trovato un buon passo ha tenuto un ritmo molto regolare che gli ha permesso di risalire diverse posizioni e, complici anche alcune cadute, di conquistare un buon 12° posto. «Non è stata una brutta gara, erano tutti in difficoltà con il grip mentre la situazione per me era simile alle altre gare – commenta l'inglese – Generalmente durante tutto il weekend mi sono trovato meglio al pomeriggio, in condizioni simili a quelle di oggi. Abbiamo cambiato la scelta di gomme poco prima della partenza ed oggi è stata la mossa giusta. Ho mantenuto il mio ritmo per tutti i 24 giri, facendo quasi tutta la gara dietro a Pol Espargaró. Avrei provato a sorpassarlo verso la fine, ma un po' di chattering all'anteriore, lo stesso avvertito stamattina prima di cadere, mi ha convinto a desistere e portare a casa il risultato».